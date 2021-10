Usa: Corte Suprema non blocca legge su aborto in Texas e fissa audizione il 1 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema ha deciso di mantenere ancora in vigore una legge dello stato del Texas che vieta la pratica dopo sei settimane, in vigore dal settembre scorso, rimandando al 1 novembre l'audizione delle parti per un ulteriore approfondimento. In settimana l'amministrazione del presidente Joe Biden aveva chiesto alla Corte di bloccare un provvedimento che le autorità texane hanno reso difficile da impugnare nel sistema giudiziario federale. La legge è in vigore da settembre, a parte una pausa ordinata dal tribunale distrettuale che è durata appena 48 ore, e vieta gli aborti una volta rilevata l'attività cardiaca del feto, di solito intorno alle sei settimane di vita e prima che alcune donne sappiano di essere incinte. La legge del Texas sfida le principali decisioni della Corte suprema sui diritti all'aborto “vietando l'aborto molto prima della fattibilità, anzi prima che molte donne si rendano conto di essere incinte”, ha scritto il dipartimento di Giustizia nel suo appello alla corte. Non è chiaro se l'amministrazione prevarrà in una Corte suprema con una maggioranza conservatrice che è stata rafforzata da tre membri nominati dall'ex presidente Donald Trump i quali - insieme ad altri due giudici conservatori - hanno già respinto una prima volta un appello per sospendere la legge. (Nys)