Regno Unito: fermo a Manchester, sospettato di aver partecipato all'attentato del 2017

- Un uomo di 24 anni, che potrebbe essere collegato all'attentato terroristico del 2017 alla Manchester Arena, è stato fermato all'aeroporto della città britannica come sospettato di aver ideato o di aver assistito qualcun altro nella preparazione dell'atto terroristico. Come riporta l'emittente "Sky News", l'uomo, che viene da Manchester è stato fermato subito dopo il suo atterraggio e, come fa sapere la polizia locale, attualmente rimane in custodia per l'interrogatorio. Durante l'attentato 5 anni fa, durante il concerto della cantante Ariana Grande 22 persone persero la vita. (Rel)