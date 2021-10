© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Lega Matteo Salvini interviene sulle pensioni. "Non mi interessano le etichette - chiarisce in una nota -, mi interessa difendere lavoratori e pensionati ed evitare il ritorno alla legge Fornero. Ci stiamo lavorando con Draghi, partendo dalla tutela dei lavoratori precoci e dei dipendenti delle piccole imprese, troveremo sicuramente una soluzione positiva”. (Com)