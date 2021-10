© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Terzi, partecipa all'assemblea pubblica di Confartigianato imprese Bergamo.Accademia Carrara, piazza Giacomo Carrara 82), Bergamo (ore 9.30)L'assessore all'ambiente e clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipa alla riunione del Comitato di coordinamento dell'Accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst) per il risanamento del Lago di Varese. Al termine è previsto un punto stampa.Ufficio territoriale regionale via Belforte 22, Varese. (ore 12:30)VARIEManifestazione “La salute non si vende, la sanità pubblica si difende” organizzata nell'ambito della Campagna Dico 32 con Medicina Democratica e 50 organizzazioni aderentiPiazza Duomo (ore 10:30)L'Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiede la Redditio Symboli e in Duomo la Veglia missionaria diocesana dal titolo «Noi non possiamo tacere quello che abbiamo udito», in occasione della Giornata missionaria mondiale che si celebra domenica 24.Redditio Symboli nella Basilica di Sant'Ambrogio ( ore 17:30) Veglia missionaria diocesana in Duomo (ore 20:45) (Rem)