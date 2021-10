G7: dichiarazione finale ministeriale Commercio, ricostruzione post Covid sia equa e sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la 12ma conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), la cosiddetta MC12, i ministri hanno discusso delle priorità "sulla base degli impegni dei nostri leader raggiunti a Carbis Bay a giugno". "Il nostro obiettivo condiviso - hanno rimarcato - è quello di realizzare una Conferenza ministeriale di successo che metta i membri in condizione di promuovere un sistema commerciale multilaterale basato su regole, con l'Omc al centro, che sia più resiliente, sostenibile, inclusivo e rispondente alle esigenze dei cittadini globali". In questo contesto, evidenziano i ministri del G7, "siamo determinati a raggiungere un risultato multiforme sul commercio e sulla salute come risposta dell'Omc alla pandemia di Covid-19, compreso il modo in cui il quadro internazionale della PI può supportare al meglio la risposta alla pandemia". Per questo motivo, i ministri lavoreranno "con tutti i membri dell'Omc per risolvere le questioni in sospeso in modo da raggiungere un accordo significativo su discipline efficaci sui sussidi alla pesca dannosa, dimostrando che l'Omc può contribuire alla sostenibilità attraverso la sua regolamentazione". (segue) (Rel)