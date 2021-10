Messico: inflazione a metà ottobre cresce del 6,2 per cento su anno, +0,54 su mese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di sconto è tornato a crescere a giugno del 2021 (un incremento di 25 punti base per arrivare al 4,25 per cento) dopo un lungo periodo di calo. Fermo per mesi all'8,25 per cento, l'indice ha subito una prima sforbiciata ad agosto del 2019, fissandosi all'8 per cento. Tagli di 25 punti base sono proseguiti fino a febbraio del 2020. Da marzo ad agosto del 2020, con la pandemia da nuovo coronavirus in piena espansione, si è andati avanti con cali di 50 punti base, arrivando al 4,5 per cento. Da settembre a dicembre il tasso è stato fermo al 4,25 percento, per poi compiere l'ultima discesa al 4 per cento a febbraio 2021. (segue) (Mec)