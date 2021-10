Siria: inviato Onu Pedersen, primo round colloqui “grande delusione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo stime Onu, dal 2011 a oggi nel conflitto siriano sono morte tra le 350.000 e le 450.000 persone, mentre gli sfollati sono il 50 per cento della popolazione, a cui si aggiungono più di 5 milioni di rifugiati, per lo più nei Paesi vicini. Anche se i combattimenti si sono placati negli ultimi mesi, ci sono ancora sacche controllate dall'opposizione siriana, dove vivono milioni di persone. Nove siriani su dieci vivono in povertà mentre le infrastrutture del Paese sono in rovina. Un rappresentante del governo, Ahmad Kuzbari, ha affermato che alcuni dei principi presentati dall'opposizione erano "fuori dalla realtà" e che alcuni di loro cercavano di legittimare la presenza di truppe straniere in Siria. Hadi Albahra, un rappresentante dell'opposizione, ha affermato da parte sua che la parte del governo non ha prodotto alcun documento di consenso, né aveva la volontà di farlo. Per quanto riguarda la data per il prossimo incontro, Pedersen ha osservato che non è stata ancora prefissata. "Dobbiamo sviluppare una comprensione adeguata su come potremmo spostarlo in un adeguato processo di redazione sostanziale", ha detto Pedersen ai giornalisti. (Res)