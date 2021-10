G7: ministeriale Commercio, impegno a portare avanti lavoro riforma Omc in modo inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri del Commercio del G7 hanno chiuso la riunione tenuta oggi a Londra impegnandosi per una riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) “in modo inclusivo e orientato all'azione, per costruire un sistema commerciale multilaterale più praticabile e duraturo”. Nella dichiarazione finale congiunta, i ministri evidenziano come obiettivo chiave della riforma dell'Omc quello di “rafforzare le tre funzioni fondamentali dell'organizzazione, nel tentativo di costruire un sistema commerciale multilaterale libero ed equo basato su regole che avvantaggia tutti i suoi membri e aiuti a garantire la prosperità condivisa per tutti”. Tra le riforme il miglioramento dell'efficacia delle funzioni del sistema di monitoraggio, negoziazione e risoluzione delle controversie dell'Omc, che richiede la risoluzione di questioni annose. “Sottolineiamo inoltre che la corretta attuazione e il monitoraggio degli impegni sono essenziali per mantenere l'integrità di un efficace sistema multilaterale basato su regole e quindi sostenere e incoraggiare una maggiore trasparenza e dialogo tra i membri dell'Omc in modo equilibrato e inclusivo”, si legge nella dichiarazione congiunta. “Rimaniamo impegnati attivamente in questo lavoro per fornire lo slancio politico necessario per il progresso, ricordando i punti evidenziati dal comunicato di Carbis Bay dei leader del G7 e dalla Dichiarazione di Sorrento dei ministri del commercio e degli investimenti del G20”, proseguono i ministri. (segue) (Rel)