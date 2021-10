G7: ministeriale Commercio, impegno a portare avanti lavoro riforma Omc in modo inclusivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al contenuto delle discussioni odierne, i ministri affermano di aver rafforzato la determinazione “ad affrontare pratiche commerciali sleali che minacciano i mezzi di sussistenza dei nostri cittadini, danneggiano le nostre imprese, erodono la fiducia e minano il funzionamento del sistema commerciale globale”. Inoltre sono state approfondite “le discussioni sulle pratiche distorsive del mercato e la necessità di difendere l'integrità e la sostenibilità del sistema commerciale multilaterale basato su regole”. I ministri osservando di aver “notato la continua opacità di queste pratiche e i livelli cronicamente bassi di conformità di alcuni membri dell'Omc per quanto riguarda la fornitura di notifiche complete e tempestive per adempiere ai loro obblighi di notifica delle sovvenzioni”. In questo contesto, un passo importante per rafforzare i principi fondamentali della trasparenza sarebbe l'adozione della proposta di trasparenza e notifica in seno al Consiglio generale. “Appoggiamo tutti questa proposta e incoraggeremo la più ampia adesione all'Omc a sostenerla. Accogliamo con favore gli impegni del G20 all'inizio di questo mese di continuare a lavorare per garantire parità di condizioni, sottolineando l'importanza di una concorrenza leale e della lotta alle distorsioni negli scambi e negli investimenti”, sottolineano i ministri nella dichiarazione congiunta. (segue) (Rel)