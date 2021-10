G7: ministeriale Londra, urgente necessità di aggiornare regole commercio globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre implementiamo l'accordo di Parigi e passiamo all'azzeramento delle emissioni nette (di CO2), riconosciamo l'effetto negativo che la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio può avere sul clima. Ci impegniamo a lavorare in modo collaborativo, anche con le organizzazioni internazionali competenti, per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, rafforzando al contempo l'ambizione climatica internazionale”, precisano i ministri del Commercio del G7. “Riconosciamo anche la necessità di un dialogo sulle soluzioni interne che sono già allo studio. Riconosciamo l'importanza di garantire che qualsiasi approccio sia, tra le altre cose, trasparente e coerente con l'Omc. Siamo d'accordo sull'importanza che qualsiasi soluzione commerciale alla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sia costruita su una solida base di prove con dati scientificamente validi. Ci impegniamo a continuare discussioni aperte, inclusive e costruttive sul commercio e sull'ambiente, inclusa la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio”, si legge nella dichiarazione congiunta. Inoltre, i ministri del G7 riconfermano “l’impegno a porre fine al nuovo sostegno diretto del governo per la produzione internazionale di energia termica da carbone entro la fine del 2021, anche attraverso finanziamenti all'esportazione, investimenti e sostegno finanziario e di promozione commerciale”. (Rel)