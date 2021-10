Pa: fonti Funzione pubblica, su lavoro agile connessione sicura, non pagata da amministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riguardo alle indiscrezioni sulla bozza di linee guida sul lavoro agile nella Pubblica amministrazione oggetto del confronto con i sindacati, fonti della Funzione pubblica precisano che l'espressione secondo cui "per accedere alle applicazioni del proprio ente può essere utilizzata esclusivamente la connessione Internet fornita dal datore di lavoro" non si riferisce al costo della connessione, ma alla indispensabile sicurezza nell'accesso e nelle comunicazioni che deve garantire il datore di lavoro per evitare falle e utilizzi impropri. L'amministrazione è tenuta a prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto, in piena sicurezza. (Rin)