Venezuela: ancora un "prigioniero politico" morto in carcere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore, inoltre, politici e attivisti stanno denunciando il trasferimento di prigionieri politici in carceri comuni, con peggiori condizioni igieniche e di sicurezza. Tra loro, hanno avvertito l'ex deputata delle opposizioni Delsa Solorzano, e Tamara Suju, direttrice dell'osservatorio per i diritti umani del Centro de Estudios para América Latina (Casla), si trovano alcuni dei prigionieri politici da più tempo in arresto, come gli agenti della Polizia metropolitana denunciati per le violenze dell'11 aprile 2002, giorno del "colpo di Stato" che sottrasse fino al 14 aprile la presidenza del Paese ad Hugo Chavez. (Vec)