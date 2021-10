Ue-Italia: ministro Colao incontra vicepresidente Commissione europea Vestager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha incontrato oggi Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione europea competente per la concorrenza e il digitale. Lo riferisce una nota del ministero, secondo cui, durante l’incontro è stata sottolineata l’importanza di avanzare il dialogo sulle regole comuni europee per i mercati e i servizi digitali (Digital Markets Act). Vittorio Colao e Margrethe Vestager hanno, inoltre, ribadito la necessità di promuovere la collaborazione internazionale in ambito tecnologico. Tra i temi del bilaterale anche il ruolo centrale delle politiche di concorrenza europee per promuovere la transizione digitale. Durante l’incontro si è discusso delle iniziative del governo italiano volte ad utilizzare i fondi europei del Recovery Fund; in particolare sono state condivise le tempistiche del Piano Italia a 1 Giga, che verrà notificato a breve alla Commissione europea per avere l’autorizzazione nel rispetto dei tempi del Pnrr. Nella stessa giornata si è svolto il seminario “Politiche e regolamentazione per favorire la concorrenza nei mercati digitali: due agende convergenti” organizzato dall’Università Europea di Roma in collaborazione con la Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea. Il ministro e la vicepresidente hanno illustrato i prossimi passi necessari per costruire un mercato digitale europeo più competitivo sulla scena internazionale.(Res)