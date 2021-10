Kosovo: missione elettorale Ue, voto amministrativo nel complesso ben organizzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di osservazione elettorale in Kosovo dell'Unione europea ritiene che il voto sia stato organizzato bene e senza particolari criticità, anche se nel nord del Paese "la competizione è stata limitata". E' quanto dichiarato dal capo della missione di osservazione elettorale dell'Ue, Lukas Mandl. "La campagna per i finanziamento non è stata trasparente", ha osservato Mandl secondo cui, tuttavia, le elezioni amministrative del 17 ottobre sono state nel complesso "indipendenti e credibili". "Abbiamo visto che la Lista serba ha monopolizzato la vita politica dei serbi del Kosovo. Ci sono stati casi di intimidazioni e pressioni dai candidati della Lista serba", ha affermato il capo della missione di osservazione elettorale menzionando tra le altre criticità la scarsa rappresentanza femminile in queste elezioni. (segue) (Alt)