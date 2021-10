Kosovo: presidente Osmani, Forze di sicurezza compiono progressi ogni giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti hanno partecipato oggi alla cerimonia per il giuramento delle nuove reclute delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf). Secondo Osmani, "da oggi il Kosovo è più forte". "Queste 180 reclute sono parte dell'Esercito. Come comandante supremo delle Ksf sono estremamente fiera di vedere i loro progressi ogni giorno. Sono fiera che tra queste reclute vi siano 12 donne", ha dichiarato Osmani secondo cui l'inclusione della componente femminile nelle Forze di sicurezza kosovare "è una necessità". Il premier Kurti, da parte sua, ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra soldati delle Ksf e Nato. La decisione del governo di Pristina per l'aumento delle risorse per il ministero della Difesa, secondo il premier, dimostra l'impegno al rafforzamento della pace. (Alt)