Grecia: ad Atene fino al 29 ottobre mostra su artisti ispirati da Dante (2)

- Sempre per celebrare il sommo poeta, lo scorso 19 ottobre, si è svolto presso l’Auditorium la presentazione “Citar Dante, espressioni dantesche per l’italiano di oggi”, un volume in cui i curatori, Irene Chirico, Paolo Dainotti, Marco Galdi, commentano e spiegano espressioni, frasi e versi danteschi fatti da altrettanti studiosi di tutto il mondo. A concludere la Settimana della Lingua Italiana e le celebrazioni dantesche del 2021, sarà a dicembre 2021 la proiezione sul canale YouTube dell’Istituto del docufilm “Dante Musicus” e della trilogia video “Dante e il gran viaggio”. “Dante Musicus” è un vero e proprio viaggio, in tre tappe, alla scoperta del fecondo incontro di Dante e della sua opera con l’arte musicale. “Dante e il gran viaggio” è una trilogia di video che raccontano l’intera Divina Commedia con una narrazione, intervallata dalla recitazione di passi salienti, che segue l’itinerario compiuto da Dante nel suo poema attraverso le tappe che il poeta fece compiere al proprio spirito di pellegrino e di uomo assetato di conoscenza. (Res)