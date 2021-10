Famiglia: Bonetti, maternità non sia costo ma investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad "Economica", l’evento organizzato dall’"Anpit azienda Italia", Associazione nazionale per l’industria e il terziario, presso La Lanterna Rome di Fuksas, si è parlato anche di famiglia e delle nuove sfide sociali. E’ intervenuta la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, che ha evidenziato l’importanza di "investire sul lavoro femminile, mentre in Europa siamo gli ultimi ci sono paesi come la Francia che hanno fatto investimenti importanti in tal senso. Come governo, attraverso il Family act valorizzeremo le competenze femminili e scelte importanti come la maternità. In particolare, sarà introdotto un principio innovativo: il congedo di paternità obbligatorio. Creare un nuovo modello integrato affinché la maternità non sia un costo ma un investimento". "La maternità non può essere un costo aggiuntivo per le imprese", ha spiegato il presidente di Anpit, Federico Iadicicco, confrontandosi con la ministra Bonetti. "Lo Stato - ha aggiunto - dovrebbe intervenire mediante strumenti quali la decontribuzione e la copertura al 100 per cento della maternità. E’ importante valorizzare il ruolo della donna, presenza fondamentale sia nel nucleo familiare che nel mondo produttivo. In merito alla scarsa natalità in Italia - confermata dagli implacabili dati sulla demografia nel nostro Paese - è necessario riorganizzare il sistema del Welfare facendo sì che la famiglia sia soggetto attivo". (Com)