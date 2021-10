Famiglia: Bonetti, maternità non sia un costo ma un investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Famiglia Elena Bonetti ha evidenziato l’importanza di “investire sul lavoro femminile, mentre in Europa siamo gli ultimi ci sono paesi come la Francia che hanno fatto investimenti importanti in tal senso". Nel suo intervento a ‘Economica’, l’evento organizzato dall’ ‘Anpit Azienda Italia’, Associazione Nazionale per l’Industria e il terziario, presso ‘La Lanterna Rome’ di Fuksas, la ministra ha detto che "come Governo, attraverso il Familiy Act valorizzeremo le competenze femminili e scelte importanti come la maternità". "In particolare, sarà introdotto un principio innovativo: il congedo di paternità obbligatorio. Creare un nuovo modello integrato affinché la maternità non sia un costo ma un investimento", ha dichiarato ancora Bonetti. (Rin)