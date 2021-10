Yemen: coalizione a guida saudita, uccisi oltre 31 Houthi in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 90 Houthi, i combattenti della milizia sciita sostenuti dall'Iran, sono stati uccisi in 31 operazioni effettuate vicino a Marib, nello Yemen, in 24 ore. Lo ha annunciato oggi la coalizione a guida saudita, secondo quanto annunciato dall'agenzia di stampa di Riad "Spa". Durante le operazioni sono stati distrutti 16 veicoli militari e uccisi 92 elementi terroristici. Le 31 operazioni militari si sono svolte ad Al Juba e Al Kasara in un periodo di 24 ore, aree vicino a Marib, in Yemen. La coalizione militare a guida saudita, impegnata nella guerra in Yemen a sostegno del legittimo governo del Paese con sede ad Aden, ha comunicato di aver colpito alcuni siti dei ribelli sciiti Houthi nella capitale Sana’a giovedì 21 ottobre. “La coalizione ha lanciato attacchi aerei su una serie di siti militari a Sana’a che si ritiene possano ospitare droni carichi di esplosivo e missili balistici", ha dichiarato il portavoce della coalizione, il generale Turki al Maliki. L'ufficiale ha evidenziato che, in questo modo, sono stat sventati attacchi mortali contro obiettivi civili “all’interno e all’esterno dello Yemen”.(Res)