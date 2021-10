Nucleare: Fontana (Mite), puntare su rinnovabili per transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione ecologica è un percorso che ci deve spingere verso un vero cambio di paradigma, ambientale ed energetico. Lo dichiara in una nota la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica Ilaria Fontana. "Puntare sulle ecoenergie, migliorare sempre più l'efficientamento energetico potenziando misure come il superbonus 110 per cento sono l'unica direzione da intraprendere se vogliamo contrastare l'attuale emergenza climatica. La promozione di un benessere che sia davvero equo e sostenibile per tutti non si garantisce certo puntando su energia ambientalmente insostenibile come il nucleare", aggiunge Fontana. (Rin)