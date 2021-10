Migranti: Unhcr, peggiorano condizioni di persone bloccate al confine tra Bielorussia e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), ha lanciato un appello per un'azione urgente per salvare vite umane e prevenire ulteriori sofferenze ai migranti al confine tra Lettonia, Lituania e Polonia. L'ultima vittima è stata segnalata nei giorni scorsi, riferisce in un comunicato l'Unhcr, secondo cui la situazione si deteriorerà ulteriormente e rapidamente con l'avvicinarsi dell'inverno, mettendo in pericolo più vite. Per il direttore regionale dell'Agenzia per l'Europa, Pascale Moreau, "quando i diritti umani fondamentali non sono protetti, sono in gioco vite umane". “È inaccettabile che delle persone siano morte e che la vita degli altri sia precariamente in bilico. Sono tenuti in ostaggio da uno stallo politico che deve essere risolto ora", ha detto. Secondo i resoconti dei media, l'Ue considera l'aumento dei richiedenti asilo alla frontiera, un risultato diretto della Bielorussia, in effetti, armando i migranti, in rappresaglia per le sanzioni imposte al governo per la repressione del movimento di protesta dopo la contestata elezione di Aleksandar Lukashenko. (segue) (Res)