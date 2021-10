Migranti: Unhcr, peggiorano condizioni di persone bloccate al confine tra Bielorussia e Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le persone bloccate ai confini, ci sono 32 donne, uomini e bambini afgani. Sono rimasti nel limbo tra Polonia e Bielorussia da metà agosto, impossibilitati ad accedere all'asilo ea qualsiasi forma di assistenza. Non hanno un riparo adeguato e nessuna fonte sicura di cibo o acqua, denuncia l'Unhcr. Un gruppo di 16 afgani ha cercato di entrare in Polonia questa settimana, ma sono stati fermati e non hanno potuto chiedere asilo. A loro è stato anche negato l'accesso all'assistenza legale. Nel giro di poche ore sono stati respinti oltre il confine con la Bielorussia. Finora, l'Unhcr non ha avuto accesso per incontrare il gruppo da parte polacca, nonostante le ripetute richieste, e li ha incontrati solo poche volte da parte bielorussa per fornire aiuti salvavita. (Res)