Italia-America Latina: Sereni, partenariato con regione è priorità nostra politica estera

- "Il rafforzamento del partenariato tra l'Italia e la regione latinoamericana e caraibica costituisce una delle direttrici di fondo della politica estera italiana". Lo ha dichiarato la vice ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Marina Sereni al III Forum di dialogo interparlamentare Italia-America Latina e Caraibi, che si è svolto alla Camera. L'evento, come ha detto la vice ministra, "fa da apripista" alla X Conferenza Italia-America Latina e Caraibi del 25-26 ottobre a Roma. Sereni ha ricordato ai parlamentari che "sono oltre due milioni gli italiani iscritti all'Aire nella regione, ma se si considerano anche gli italo-discendenti si arriva a circa 40 milioni di persone. Il contributo della collettività italiana allo sviluppo della regione - ha aggiunto - è stato e continua ad essere enorme, in tutti i campi". (segue) (Com)