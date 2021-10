Italia-America Latina: Sereni, partenariato con regione è priorità nostra politica estera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo fondamentale - ha detto ancora Sereni - promuovere anche in America Latina e Caraibi politiche inclusive e incentrate sulle persone, la protezione dell'ambiente e uno sviluppo equilibrato: lavoreremo perché queste priorità siano alla base del dialogo non solo tra Italia e America Latina e Caraibi ma anche tra Europa e America Latina e Caraibi. Un ambito poi in cui può essere particolarmente importante il ruolo dei Parlamenti è quello della diffusione della cultura della legalità per il contrasto al crimine organizzato transnazionale. In questo senso, ricordo che la Farnesina coordina e in molti casi finanzia numerosi programmi in materia di giustizia e sicurezza, tra cui il programma Falcone-Borsellino, progetto 'bandiera' della diplomazia giuridica italiana per la regione latinoamericana e caraibica". (segue) (Com)