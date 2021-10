Italia-America Latina: Sereni, partenariato con regione è priorità nostra politica estera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha proseguito la vice ministra, "In seno all'Unione europea, l'Italia preme per la conclusione di legami sempre più stretti con una regione che rimane per noi strategica. In primo luogo, auspichiamo di veder rafforzati i nostri rapporti non solo commerciali, ma anche politici. Il nostro obiettivo - ha concluso Sereni - deve essere quello di costruire un solido rapporto transatlantico del Sud, che ci consenta di affrontare assieme le sfide presenti e future e che favorisca lo sviluppo e la prosperità dei nostri popoli". (Com)