Cile: tensione in Araucania, gruppo mapuche rivendica attacco incendiario contro università di Concepcion (2)

- La presenza di 900 soldati dell'esercito e della marina nella regione non ha dunque per il momento interrotto la serie di azioni intimidatorie da parte dei gruppi più estremisti. Nella giornata di ieri di un conducente aveva riferito di essersi imbattuto in un posto di blocco di incappucciati armati subito dopo aver oltrepassato un controllo di militari nella strada che unisce le località di Canete e Tirua. In precedenza era stato segnalato nella stessa zona l'agguato a un veicolo privato che circolava lungo la statale P7s poi incendiato. E' stato invece di un ferito, otto camion incendiati e una chiesa distrutta il bilancio di una serie di quattro diversi attacchi registrati nella notte di lunedì (ora locale). Il proprietario di una delle aziende attaccate nella località di Victoria aveva dichiarato che gli aggressori incappucciati avevano invocato "la fine della militarizzazione del Wallmapu". (segue) (Abu)