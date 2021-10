Ue: Consiglio, creare ecosistema microchip, fondamentale per trasformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna promuovere la creazione di un ecosistema europeo di microchip all'avanguardia in tutta la catena del valore e costruire ulteriori capacità di ripresa, anche in termini di materie prime, perché è fondamentale per evitare carenze che ostacolano la trasformazione digitale dell'Ue. Questo si legge nelle conclusioni del Consiglio europeo rispetto al capitolo sul digitale. Il Consiglio europeo chiede il rapido esame della proposta di decisione della Commissione che istituisce il programma politico 2030 "Path to the Digital Decade", attuando la Bussola digitale. Il Consiglio ha esaminato i progressi dell'agenda digitale e i principali dossier legislativi e incoraggia i colegislatori a raggiungere "un accordo sul regolamento sul roaming entro la fine dell'anno e li invita a proseguire i lavori sulle proposte di legge sui servizi digitali e di legge sui mercati digitali al fine di raggiungere un accordo ambizioso il più presto possibile". (segue) (Beb)