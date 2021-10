Ue: Consiglio, creare ecosistema microchip, fondamentale per trasformazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di compiere rapidi progressi su altre iniziative esistenti e future, come liberare il valore dei dati in Europa, in particolare attraverso un quadro normativo globale che favorisca l'innovazione e faciliti una migliore portabilità dei dati, un accesso equo ai dati e garantisca l'interoperabilità; attuare le restanti misure necessarie per creare specifici spazi di dati settoriali, come indicato nella strategia europea per i dati del febbraio 2020, e stabilire una tabella di marcia per questo processo. O, ancora, istituire un quadro normativo favorevole all'innovazione per l'intelligenza artificiale al fine di accelerare l'adozione di questa tecnologia da parte del settore pubblico e privato, garantendo al contempo la sicurezza e il pieno rispetto dei diritti fondamentali; stabilire norme comuni e concordare un approccio coordinato per un quadro europeo dell'identità digitale; promuovere la creazione di un ecosistema europeo di microchip all'avanguardia in tutta la catena del valore e costruire ulteriori capacità di ripresa, anche in termini di materie prime, poiché ciò "è fondamentale per evitare carenze che ostacolano la nostra trasformazione digitale". In questo contesto, il Consiglio europeo attende con interesse l'imminente proposta sulla legge europea sui chip. (segue) (Beb)