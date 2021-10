Ue: Consiglio, creare ecosistema microchip, fondamentale per trasformazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda "le attività informatiche malevole volte a minare i nostri valori democratici e la sicurezza delle funzioni fondamentali delle nostre società", il Consiglio europeo riafferma l'impegno dell'Ue per "un cyberspazio aperto, libero, stabile e sicuro" ed esorta i Paesi di tutto il mondo "ad aderire a queste norme e a farle rispettare". Invita a far avanzare i lavori sulla proposta di revisione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, sulla proposta di direttiva sulla resilienza delle entità critiche e sul Cyber Diplomacy Toolbox. Sottolinea la necessità di un coordinamento e una preparazione efficaci di fronte alle minacce alla sicurezza informatica. (segue) (Beb)