Ue: Consiglio, creare ecosistema microchip, fondamentale per trasformazione (4)

- In questo contesto, sottolinea l'importanza di sviluppare ulteriormente il quadro di gestione delle crisi in materia di sicurezza informatica dell'Ue e un'efficiente risposta a livello di Ue agli incidenti e alle crisi di sicurezza informatica su larga scala, anche attraverso esercitazioni ed esplorando il potenziale di un'iniziativa dell'unità informatica comune. Il Consiglio sottolinea la necessità di rafforzare l'azione nella lotta contro la criminalità informatica, in particolare gli attacchi ransomware, e migliorare la cooperazione con i paesi partner, anche in sedi multilaterali. Inoltre, per i leader Ue i partenariati con Paesi che la pensano allo stesso modo svolgono un ruolo centrale nel promuovere "i nostri interessi e valori sulla scena globale". In questo contesto, il Consiglio commerciale e tecnologico tra Ue e Usa è "un passo importante per rafforzare la cooperazione transatlantica nel campo digitale". (Beb)