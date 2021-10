Sanità: Moratti, per antinfluenzale da oggi piattaforma a disposizione dei medici lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della campagna antinfluenzale 2021/2022, Regione Lombardia ha varato una nuova piattaforma creata da Poste per la tracciatura del vaccino antinfluenzale. Nei giorni scorsi, 6.200 medici di medicina generale sono stati formati all'utilizzo della piattaforma ed è stato avviato un confronto per la risoluzione di eventuali difficoltà legate all'uso del nuovo applicativo. A partire da oggi, quindi, fa sapere Regione Lombardia, i medici di famiglia che hanno cominciato a somministrare l'antinfluenzale possono già registrare le vaccinazioni sulla nuova piattaforma, alla quale sono state apportate le semplificazioni richieste dai medici stessi durante le giornate di formazione. "La collaborazione da parte dei medici di famiglia – spiega la vicepresidente ed assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – è essenziale, non solo perché ci troviamo a un punto di svolta nella lotta al Coronavirus, ma anche per contrastare la circolazione del virus influenzale che quest'anno, essendo ormai liberi gli spostamenti individuali e di massa, potrebbe essere di maggior diffusione rispetto alla stagione precedente". Questa settimana, la Giunta regionale, su proposta di Letizia Moratti, ha approvato una delibera che punta a incentivare i medici di medicina generale a partecipare attivamente alla campagna di vaccinazione anti-Covid, nonché a quella antinfluenzale. (segue) (Com)