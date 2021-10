Sanità: Moratti, per antinfluenzale da oggi piattaforma a disposizione dei medici lombardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stanziamento di 4.161.057 euro consentirà di trovare nuovo personale medico, infermieristico e amministrativo così da prolungare gli orari di apertura degli ambulatori e sostenere le campagne vaccinali in corso. La campagna antinfluenzale ha registrato, ad oggi, circa 48mila somministrazioni. Di queste 47mila sono state effettuate nei centri vaccinali sul territorio – dove le co-somministrazioni anti Covid/antinfluenzale sono partite il 7 ottobre – e circa 1.000 presso gli studi dei medici di medicina generale dove le vaccinazioni stanno partendo gradualmente da questa settimana. "Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione del Covid – sottolinea la vicepresidente Moratti – l'ideale è che i cittadini più fragili si prenotino quanto prima anche per la vaccinazione antinfluenzale per essere più protetti con l'arrivo della stagione invernale, come raccomandato dal ministero della salute." Per la vaccinazione antinfluenzale, persone over 65, fragili e malati cronici, donne in gravidanza e bambini dai 6 mesi ai 6 anni possono rivolgersi in via prioritaria al proprio medico/pediatra di famiglia, se aderente alla campagna vaccinale. Dal 28 ottobre sarà anche possibile prenotare un appuntamento per il vaccino antinfluenzale in uno dei centri sul territorio attraverso la piattaforma dedicata. (Com)