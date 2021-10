Iraq: Quadro di coordinamento sciita attende il report Onu sulle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Quadro di coordinamento sciita è in attesa della pubblicazione del report delle Nazioni Unite (Onu) sulle elezioni svoltesi il 10 ottobre in Iraq. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa irachena "Shafaq News". La comunicazione del Quadro di coordinamento sciita giunge dopo la decisione dell’Alta commissione elettorale irachena di accogliere sette ricorsi presentati in occasione delle scorse elezioni, e di respingerne 174. I ricorsi presentati richiedono alla commissione di procedere al conteggio manuale dei voti, dato che più parti hanno esternato sospetti di brogli e ingerenze esterne nel processo democratico. Ammar al Shibli, un leader della coalizione sciita Stato di diritto ha infatti dichiarato che "la nostra richiesta (degli sciiti) è di procedere al conteggio manuale dei voti in tutti i seggi, non solo in sette", per proseguire dicendo che "insistiamo per conteggiare manualmente i voti a causa dei problemi che si sono presentati nel processo e che l’Alta commissione elettorale non è stata in grado di prevenire, facendo infuriare i nostri elettori". Tuttavia, Al Shibli, facendosi portavoce del Quadro di coordinamento sciita, ha riposto massima fiducia negli osservatori delle Nazioni Uniti, presenti a ottobre durante le elezioni: "Aspettiamo la pubblicazione del report indipendente dell’Onu, nella speranza che esca entro la prima metà del mese prossimo (novembre), come previsto". Al Shibli, infatti, ha anche riferito che "se il report dell’Onu negherà la presenza di brogli, accetteremo i risultati delle elezioni senza obiezioni". Nel frattempo, l'Alleanza al Fatah, formazione sciita rientrante nel Quadro di coordinamento rappresentato da Al Shibli, ha dichiarato che le manifestazioni pacifiche andranno avanti, anche nei seggi in cui i ricorsi sono stati accolti. (Res)