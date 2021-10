Libia: Unhcr, governo deve affrontare immediatamente situazione rifugiati e richiedenti asilo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo libico deve affrontare immediatamente la terribile situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, in modo umano, coerentemente con il diritto internazionale sui diritti umani. E’ questo l’appello lanciato oggi dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Secondo l'agenzia Onu, questo mese le autorità hanno effettuato raid e arresti arbitrari che hanno preso di mira aree in gran parte popolate da rifugiati e richiedenti asilo. Ciò ha provocato diversi morti, migliaia di detenuti e molti senzatetto e indigenti. “Abbiamo assistito a un forte deterioramento della situazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati vulnerabili a Tripoli”, ha affermato Vincent Cochetel, inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo occidentale e centrale. “Le autorità libiche devono elaborare un piano adeguato che rispetti i loro diritti e individui soluzioni durature”. La situazione di circa 3.000 persone che attualmente si trovano al di fuori del Community Day Center (CDC) di Tripoli, "è molto precaria", ha affermato l'Unhcr. (segue) (Res)