Libia: Unhcr, governo deve affrontare immediatamente situazione rifugiati e richiedenti asilo (2)

- Molte persone sono state colpite dai raid; le loro case sono state demolite e sono fuggiti dalla detenzione dopo aver sofferto condizioni terribili. Altri si sono uniti al gruppo sperando di essere evacuati, ha aggiunto l'agenzia. “Molti sono rimasti senza casa e hanno perso tutti i loro averi a causa dell'operazione di sicurezza e ora dormono al freddo e in un ambiente molto pericoloso. "Questo è assolutamente inaccettabile", ha dichiarato il signor Cochetel. L'Unhcr e i suoi partner hanno fornito assistenza medica e altri servizi al centro, ma hanno sospeso le operazioni per motivi di sicurezza. Il personale dell'agenzia sta parlando con i rappresentanti dei manifestanti al di fuori del Centro, per spiegare l'assistenza limitata che può offrire, inclusi denaro e sostegno alimentare. (segue) (Res)