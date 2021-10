Libia: Unhcr, governo deve affrontare immediatamente situazione rifugiati e richiedenti asilo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, anche l' Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Ohchr) ha emesso un avviso relativo a una serie di gravi incidenti in cui sono stati presi di mira migranti e richiedenti asilo dall'inizio di ottobre. In un raid del personale del ministero dell'Interno in un insediamento informale a Gergaresh, a circa 12 chilometri a ovest di Tripoli, le forze di sicurezza hanno impiegato un eccessivo uso della forza per detenere donne, bambini e uomini. Almeno una persona è morta, cinque sono rimaste ferite e più di 4.000 sono state arrestate. L'Unhcr ha ribadito di essere pronto a sostenere un piano d'azione urgente che potrebbe aiutare ad alleviare le sofferenze dei richiedenti asilo e dei rifugiati in Libia. Pur accogliendo con favore l'autorizzazione a riavviare i voli di evacuazione umanitaria, l'agenzia ha avvertito che non era sufficiente. (segue) (Res)