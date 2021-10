Libia: Unhcr, governo deve affrontare immediatamente situazione rifugiati e richiedenti asilo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo è uno sviluppo positivo per alcuni dei rifugiati più vulnerabili, che aspettano con ansia da molti mesi di partire. "I nostri team stanno già lavorando per garantire che i voli umanitari possano ripartire il prima possibile", ha affermato Cochetel. “Ma dobbiamo anche essere realistici: i voli di reinsediamento o di evacuazione andranno a beneficio solo di un numero limitato di persone”, ha concluso. Secondo l'Unchr, oltre 1.000 rifugiati vulnerabili e richiedenti asilo hanno attualmente la priorità per i voli umanitari e sono in attesa della loro ripresa. (Res)