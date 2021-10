Cucchi: a Roma il Memorial, la sorella "Stefano è di tutti, rappresenta ultimi senza voce"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dodici anni dalla morte, avvenuta il 22 ottobre del 2009, Roma celebra oggi il Settimo Memorial dedicato a Stefano Cucchi. Una serie di iniziative nella città, tra oggi e domani, ricordano la vicenda del 31enne morto a seguito delle percosse subite mentre si trovava in custodia cautelare presso la caserma dei Carabinieri della Casilina. Stamattina in piazzale Aldo Moro, davanti all'Università La Sapienza, dove lo scorso anno è stato piantato un albero ed è stata apposta una targa in ricordo di Stefano, si è tenuta una cerimonia a cui hanno preso parte oltre alla sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, anche Antonella Polimeni, rettrice dell'Ateneo, Francesca Del Bello, presidente del Municipio II e Gianluca Peciola del comitato promotore Memorial Stefano Cucchi. Nel pomeriggio, ed è tutt'ora in corso, al parco degli Acquedotti di via Lemonia si è tenuta la cerimonia ufficiale di commemorazione con la partecipazione di associazioni e movimenti che sostengono la battaglia della famiglia Cucchi. Una battaglia legale che "è diventata una battaglia di civiltà - ha detto Ilaria Cucchi -. Ci piace pensare che Stefano non è più solo nostro, ma di tutta la collettività. In questi due giorni lo ricordiamo, ma attraverso di lui ricordiamo tutti gli ultimi. Stefano è morto come ultimo tra gli ultimi che non hanno voce, siamo qui a batterci per i diritti di tutti". Per Peciola, del comitato promotore del Memorial, le cause che hanno portato alla morte di Stefano sono ancora diffuse" nella nostra società a causa "un impianto ingiusto, che vede ancora persone non poter accedere a diritti fondamentali come salute, lavoro, reddito, qualità della vita giusta. Stefano muore di questo, perchè non è stato riconosciuto come essere umano e gli è stata attaccata un'etichetta che non coincideva con la sua umanità e personalità". (segue) (Rer)