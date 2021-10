Cucchi: a Roma il Memorial, la sorella "Stefano è di tutti, rappresenta ultimi senza voce" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, tornando alle motivazioni della sentenza del 7 maggio scorso, con la quale la Corte d'assise d'appello di Roma ha condannato a 13 anni di reclusione i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro, definendo "violente, ingiustificate e sproporzionate" le modalità dell'aggressione, la sorella Ilaria ha ricordato: "Leggere la sentenza ha fatto veramente male, perchè in quelle parole ho rivissuto il dolore di Stefano e il sacrificio che ha dovuto fare la nostra famiglia. È stato un pugno allo stomaco" anche se la sentenza "è stata una vittoria, se di vittoria si può parlare. In realtà da questa storia ne usciamo tutti sconfitti". Domani il Memorial prosegue con la staffetta dei diritti: un percorso che partirà alle 14:00 dal parco degli Acquedotti e farà tappa nei luoghi simbolo della storia di Stefano e della battaglia per l'affermazione dei diritti umani, civili e sociali, oggi negati. La staffetta terminerà alle 18:00 in piazza di Montecitorio. (Rer)