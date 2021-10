Diplomazia: si conclude 11ma edizione Festival, 170 eventi online e in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scenari e gli eventi imprevisti, gli strumenti per prevederli e per governarli, hanno fatto da filo conduttore al programma di incontri ospitati in 29 sedi istituzionali della Capitale e visibili online su 4 diplomacy channels. Al festival sono intervenuti 346 speaker, tra cui i rappresentanti di istituzioni italiane e internazionali, gli ambasciatori di numerosi Paesi dell’Unione europea, asiatici e delle Americhe, personalità del mondo politico, giornalistico, economico e accademico. “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti, anche perché quest’anno abbiamo organizzato due Festival: uno in presenza e l’altro online. Moltissimi giovani ci hanno seguito all’interno del Centro Studi Americani e delle altre location e tanti altri si sono collegati da casa”, afferma il segretario generale del Festival, Giorgio Bartolomucci. “Con il supporto di illustri relatori abbiamo cercato di dimostrare, in questa dodicesima edizione, che non potremo mai liberarci dal rischio di un imprevisto, ma possiamo lavorare a livello individuale e istituzionale per essere pronti ad affrontare scenari inattesi, con maggiore efficienza e rapidità, senza ricorrere a un continuo stato di emergenza”, conclude. (segue) (Com)