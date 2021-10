Diplomazia: si conclude 11ma edizione Festival, 170 eventi online e in presenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa ha ottenuto la medaglia della presidenza della Repubblica, e il supporto di presidenza del Consiglio dei ministri; Senato della Repubblica; Camera dei deputati; ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; ministero della Difesa, ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Roma Capitale; Ufficio del Parlamento europeo in Italia, rappresentanza della Commissione europea in Italia; ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale; Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo; Regione Lazio; ambasciata degli Stati Uniti in Italia; Camere di Commercio del Lazio; Camera di Commercio Roma, Leonardo; Fincantieri; Federpesca; Intesa SanPaolo; Generali; Kaspersky; Elettronica Group; Costa Crociere, Bonelli Erede; Edison; (segue) (Com)