Spagna: presidente Congresso comunica a deputato Podemos perdita dello scranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Congresso dei deputati spagnolo (la Camera bassa del Parlamento della Spagna), Meritxell Batet, ha deciso di dare esecuzione alla sentenza della Corte suprema che ha condannato il deputato di Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, con conseguente inibizione dal diritto all'elettorato passivo. Rodriguez è stato condannato a un mese e mezzo di reclusione per aver aggredito un ufficiale di polizia autorità. La pena detentiva era poi stata convertita in una multa di 540 euro. Se, secondo un rapporto dei servizi giuridici del Congresso dove il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e Unidas Podemos hanno la maggioranza si riteneva che il deputato potesse continuare ad occupare il suo seggio, per il Partito popolare e Vox la sentenza era "chiara" e, pertanto, non erano necessari ulteriori chiarimenti da parte della Corte suprema. (Spm)