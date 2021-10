Migranti: Consiglio Ue, ridurre movimenti secondari, equilibrio tra responsabilità e solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo invita la Commissione europea a proporre eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Unione europea e misure concrete per garantire una risposta immediata e adeguata alla sfida posta dall'immigrazione. L'Unione europea resta "determinata" a garantire un controllo efficace delle sue frontiere esterne e "gli sforzi dovrebbero essere sostenuti per ridurre i movimenti secondari e per garantire un giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà tra gli Stati membri". Questo si legge nel capitolo riguardante l'immigrazione delle conclusioni del Consiglio europeo. "Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare urgentemente proposte e a mobilitare finanziamenti per azioni su tutte le rotte migratorie, in linea con la maggiore ambizione dell'Ue, e a riferire regolarmente al Consiglio al riguardo. Si dovrebbe fare il miglior uso possibile di almeno il 10 per cento della dotazione finanziaria della Ndici, nonché dei finanziamenti nell'ambito di altri strumenti pertinenti, per le azioni connesse alla migrazione", si legge. (segue) (Beb)