Migranti: Consiglio Ue, ridurre movimenti secondari, equilibrio tra responsabilità e solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Consiglio europeo ribadisce la sua aspettativa che il finanziamento per i rifugiati siriani e le comunità ospitanti in Turchia, Giordania, Libano e altre parti della regione, compreso l'Egitto, nell'ambito degli strumenti pertinenti sia mobilitato in modo tempestivo", continua il testo. "Il Consiglio europeo invita la Turchia a garantire l'attuazione piena e non discriminatoria della dichiarazione Ue-Turchia del 2016, anche nei confronti della Repubblica di Cipro", proseguono le conclusioni. "Il Consiglio europeo non accetterà alcun tentativo da parte di paesi terzi di strumentalizzare i migranti a fini politici. Condanna tutti gli attacchi ibridi alle frontiere dell'Ue e risponderà di conseguenza", hanno scritto i leader nel testo. "Il Consiglio europeo invita la Commissione a proporre eventuali modifiche necessarie al quadro giuridico dell'Ue e misure concrete sostenute da un adeguato sostegno finanziario per garantire una risposta immediata e adeguata in linea con il diritto dell'Ue e gli obblighi internazionali, compresi i diritti fondamentali", si legge ancora. (segue) (Beb)