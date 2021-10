Migranti: Consiglio Ue, ridurre movimenti secondari, equilibrio tra responsabilità e solidarietà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, l'Ue continuerà "a contrastare l'attacco ibrido in corso lanciato dal regime bielorusso, anche adottando con urgenza ulteriori misure restrittive nei confronti di persone e entità giuridiche, in linea con il suo approccio graduale". Per quanto riguarda i rimpatri, "il Consiglio europeo ricorda la necessità di garantire rimpatri effettivi e la piena attuazione degli accordi e delle intese di riammissione, utilizzando la leva necessaria". L'Ue rimane determinata a garantire un controllo efficace delle sue frontiere esterne e "gli sforzi dovrebbero essere sostenuti per ridurre i movimenti secondari e per garantire un giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà tra gli Stati membri". (Beb)