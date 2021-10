Ue: Draghi, impegni presi richiedono regole economiche diverse e punti vista realistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impegni dei Paesi dell'Unione europea per i prossimi anni sono di una tale dimensione che andranno affrontati con regole di bilancio diverse da quelle attuali. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles dopo il Consiglio europeo aggiungendo che quest'anno di dibattito sul futuro della governance economica bisognerà maturare punti di vista realistici. Sul fatto che le regole economiche europee "abbiano funzionato bene c'è più di uno che ha qualche dubbio. Soprattutto nel periodo della recessione", ha detto. "Ma a parte questo, se uno guarda al fabbisogno finanziario dei prossimi anni", ha aggiunto facendo riferimento ai bisogni per le due transizioni gemelle, quella verde e quella digitale, oltre agli impegni assunti per essere "preparati a future pandemie", quelli sulla "cooperazione allo sviluppo" così come quelli "per la difesa". "Sono impegni di una dimensione tale che andranno affrontati con delle regole di bilancio diverse", ha ricordato il capo del governo. "Abbiamo un anno per parlarne", con il dibattito appena rilanciato dalla Commissione europea, "quindi c'è tempo per riflettere, per maturare punti di vista che siano realistici. Questo è importante: che siano realistici", ha spiegato Draghi. (Beb)