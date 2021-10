Regno Unito: Johnson usa sala riunioni a Downing Street per vedere ultimo film di James Bond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha utilizzato la sala riunioni di Downing Street, costata 2,6 milioni di sterline (3 milioni di euro), per una prima esclusiva del nuovo film di James Bond, "No Time To Die". Lo ha riferito il quotidiano "The Independent". Il governo è stato criticato per aver speso una grande somma di denaro per la sala, che viene usata due volte al giorno per briefing con i giornalisti politici ma non è stata disponibile negli ultimi due giorni. All'inizio Downing Street ha negato che ci fosse stata una proiezione all'interno ma poi un portavoce ha ammesso che "una proiezione serale ha avuto luogo per il personale, che ha fatto donazioni volontarie i cui proventi sono stati devoluti a Sarcoma”, un ente di beneficenza per la ricerca contro il cancro. (Rel)