Roma: incontro in Campidoglio tra Gualtieri e Zingaretti, "se riparte Capitale riparte Paese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il primo incontro istituzionale in Campidoglio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha ricevuto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il governatore del Lazio è giunto alle 15:30 in punto a Palazzo Senatorio, il confronto è durato circa un'ora ed "è stata l'occasione di parlare, confrontarci subito su come lavorare insieme, per la ripartenza di Roma", ha spiegato a termine il sindaco in Aula Giulio Cesare ribadendo di essere al lavoro per la realizzazione di "un grande Patto per Roma" che vedrà al centro le due istituzioni locali, Roma Capitale e Regione Lazio, e - come raccontato già in campagna elettorale - coinvolgerà associazioni di categoria, sindacati e realtà civiche e sociali che operano nella Capitale. "C'è piena collaborazione attorno a una visione condivisa di sviluppo e rilancio della Capitale orientata alla sostenibilità, alla creazione di occupazione, alla sostenibilità, alla semplificazione", ha sottolineato Gualtieri, ricordando che "se riparte Roma, riparte tutta l'Italia". (segue) (Rer)