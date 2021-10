Roma: incontro in Campidoglio tra Gualtieri e Zingaretti, "se riparte Capitale riparte Paese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gualtieri ha spiegato che, "ci sono una serie di scadenze e di responsabilità che abbiamo insieme, dal Giubileo al Pnrr, e su cui ci sarà un'azione comune e condivisa, per costruire una stagione straordinaria e senza precedenti, di rilancio, crescita e innovazione, ispirata ai valori dell'inclusione e della riduzione delle disuguaglianze, che promuova le imprese e la creazione di posti di lavoro, che faccia ripartire la città e renda la vita delle romane e dei romani più semplice. Ci sono tutte le condizioni per fare un lavoro straordinario e ci metteremo immediatamente all'opera per presentare il Patto per Roma". Gualtieri infine ha ringraziato "il presidente Zingaretti, che è anche un caro e fraterno amico, non solo per il supporto e il sostegno che mi ha sempre dato ma anche per l'importante lavoro della Regione in questi anni e per la disponibilità a una collaborazione e cooperazione", e ha concluso: "Credo che ci possa essere un grande salto di qualità, di Roma, della Città metropolitana, della Regione e di tutto il Paese. Se riparte Roma, riparte tutta l'Italia". (segue) (Rer)