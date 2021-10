Roma: incontro in Campidoglio tra Gualtieri e Zingaretti, "se riparte Capitale riparte Paese" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zingaretti dal canto suo ha rinnovato gli auguri al neosindaco e ha spiegato: "Abbiamo iniziato a discutere su tutte le opportunità che insieme si possono cogliere, già dalle prossime settimane e dai prossimi mesi. È molto positivo aver riscontrato, già in questi mesi ma anche oggi pomeriggio, una convergenza degli obiettivi, una condivisione delle strategie e una sinergia, nel metodo di lavoro che vogliamo mettere in campo per dare una svolta a tanti nodi irrisolti. Questo è un valore aggiunto e una buona notizia per i cittadini: le istituzioni, pur nel rispetto delle reciproche autonomie, collaborano per affrontare i problemi. Insieme abbiamo di fronte degli anni carichi di opportunità - ha sottolineato Zingaretti -, il Next Generation Eu, il grande appuntamento giubilare, la candidatura di Roma all'Expo. Le opportunità non mancheranno, quello di cui ora c'è bisogno è collaborare per prenderle tutte e trasformarle in opere pubbliche e in miglioramento della qualità della vita per i romani. Il Patto per Roma - ha concluso - ha questo come anima: mettere in sinergia due squadre che, nella reciproca autonomia, dovranno garantire buona qualità di governo, ma sui punti di convergenza lavoreranno gomito a gomito per fare presto e fare bene". (Rer)